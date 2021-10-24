Galatasaray'da Fatih Terim'den 3 yerli kararı!

Derbiye 8 yabancıyla çıkacak Galatasaray'da Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev yapacak 3 yerli oyuncu belli oldu.
Fatih Terim, orta sahada Taylan ve Berkan'a, sol açıkta Kerem'e görev verecek.
Konyaspor maçında yerli olarak Alpaslan'ı tercih eden Terim, Lokomotiv Moskova deplasmanında Barış Alper'i oynatmıştı.
Fatih Terim, orta sahada Taylan ve Berkan'a, sol açıkta Kerem'e görev verecek.
Konyaspor maçında yerli olarak Alpaslan'ı tercih eden Terim, Lokomotiv Moskova deplasmanında Barış Alper'i oynatmıştı.