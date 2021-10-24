Galatasaray'da Fatih Terim'den 3 yerli kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk 11'de oynatacağı 3 yerli oyuncuyu belirledi.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Fatih Terim'den 3 yerli kararı!
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24 Ekim 2021 12:13
Derbiye 8 yabancıyla çıkacak Galatasaray'da Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev yapacak 3 yerli oyuncu belli oldu.

Fatih Terim, orta sahada Taylan ve Berkan'a, sol açıkta Kerem'e görev verecek.

Konyaspor maçında yerli olarak Alpaslan'ı tercih eden Terim, Lokomotiv Moskova deplasmanında Barış Alper'i oynatmıştı.


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