Galatasaray'da Domenec Torrent'in ardından 5 isme gün doğdu!

Fatih Terim'le hafta başında yollarını ayıran Galatasaray'da yeni teknik direktör çarşamba günü resmen Domenec Torrent oldu.



İspanyol hocanın gelişiyle Florya'da yeni dönem başladı. Terim'le yıldızı barışmayan önemli isimlere de Torrent'le ikinci şans geldi. Bir haftadır Galatasaray'ın maçlarını dikkatlice izleyen Domenec Torrent, çözümü öncelikle transferde değil takım içinde bulacak.



Emre Kılınç başta olmak üzere düzenli oynama fırsatı bulamayan Barış Alper Yılmaz ve Aytaç Kara gibi isimleri değerlendirilecek. Morutan'dan daha çok faydalanmayı düşünen Torrent, Halil Dervişoğlu ile özel olarak ilgilenecek.



İdmanlarda ekstra çalışmalar yaptırılacak ve Halil'in bitiricilik problemi düzeltilecek. İspanyol teknik adam, takımdaki herkese eşit mesafede yaklaşacağını da söyledi.



