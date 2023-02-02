Galatasaray: 'Bu fiyat çok! Düşürün'

Galatasaray, Gambiyalı sol kanat oyuncusu Musa Barrow için Bologna ile masaya oturdu.



İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Bologna'ya Barrow'u satın alma opsiyonlu kiralamak için şartları sordu. Bologna cephesi 2 milyon euro kiralama ve 9 milyon euro satına alma opsiyonu olduğunu iletti.



GALATASARAY: "FİYAT ÇOK, DÜŞÜRÜN"



Galatasaray ise Bologna'ya 1 milyon euro'dan daha fazla kiralama ücreti sunamayacağını, satın alma opsiyonunun ise mali şartlarının ötesinde olduğu cevabını verdi.



Sarı kırmızılılar, Bologna'ya fiyatın düşmesi gerektiğini ilettiği ve bu nedenle transferi şimdilik beklemeye aldığı kaydedildi.



KARİYERİ



Kulübü Bologna ile 2025 yazına kadar sözleşmesi olan Barrow, Temmuz 2021'de Atalanta'dan 14.3 milyon euro bonservis ile transfer olmuştu.



Musa Barrow, bu sezon 17 resmi maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.



