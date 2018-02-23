Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: 'UEFA şans verecektir'

"UEFA GEREKEN ŞANSI VERECEKTİR"

GALATASARAY'DAN UEFA AÇIKLAMASI

Kulübü Başkanı, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında kendilerini favori olarak gördüklerini ifade etti.Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ve Gayrimenkul Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu makamında ziyaret etti.Belediyeden yapılan açıklamaya göre ziyarette konuşan Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk şansını değerlendirerek, "Fikstürün lehimize olduğuna inanıyorum. Şampiyonluk şansı en yüksek takım olarak Galatasaray'ı görüyoruz. Tabii ki hak eden kazansın, hak eden de Galatasaray olsun." ifadelerini kullandı.UEFA ile yapılacak Finansal Fair Play görüşmeleri öncesinde kulüp olarak gerekli hazırlıkları tamamladıklarını belirten Cengiz, "9 Mart Cuma günü yapılacak görüşmede UEFA'nın büyüyen ve gelişen Galatasaray ile Türk futboluna gereken şansı vereceğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun, Galatasaray'ın Florya'daki tesislerinin fiziki düzenlemelerinde büyük katkısının olduğuna değinen Cengiz, şunları kaydetti:"Bu ilçede tesisleri bulunan bir kulüp olarak biz de 'Bakırköy için neler yapabiliriz' diye Başkan Kerimoğlu ile konuştuk. Bakırköy ve Florya'ya daha fazla güzellik katmak için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Kendilerinin de görüşlerini aldık."Belediye Başkanı Kerimoğlu ise Cengiz'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Bakırköy Belediyesi olarak ilçemizde bulunan tüm spor kulüplerine ve sporcularına her zaman destek vermeyi artıracağımızı kendilerine söyledik. Bakırköy'ü spor kenti yapmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Galatasaray, resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yayımladı ve UEFA'nın ceza vereceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını aktardı.Galatasaray'ın açıklamasında, görüşmelerin 9 Mart'ta başlayacağı vurgulanırken; "Bugün bazı basın yayın organlarında UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu'nun Galatasaray Sportif A.Ş. üzerindeki incelemesini tamamladığı ve buna bağlı olarak 2016 yılında verilen 1+1 yıllık Avrupa kupalarından men cezasının ikinci bölümünün uygulanmasına yönelik tavsiye kararı verdiği şeklinde haberler yer almıştır. Ancak mezkur haberdeki tüm detaylar tamamıyla asılsız, kasıtlı ve uydurmadır. Galatasaray'ın Finansal Fair Play ile ilgili UEFA'yla yürüteceği görüşmeler, 9 Mart 2018 tarihinde başlayacaktır. Bu görüşmelerin sonuçlarını şeffaflık ilkemiz gereği geçmişte olduğu gibi kamuoyu ile paylaşacağımızın bilinmesini isteriz. Bu itibarla; spor camiasının bu tip art niyetli ve Galatasaray'a zarar verme amaçlı haberlere asla itibar etmemesi gerektiğini aynı zamanda resmi mecralarımızdan yapılmayan bu tip açıklamaların doğruluk değeri taşımadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.