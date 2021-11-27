Galatasaray'a sürpriz Rumen orta saha önerisi!

Romanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından Dumitru Dragomir, Galatasaray'a Florin Tanase'yi önerdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a sürpriz Rumen orta saha önerisi!
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27 Kasım 2021 13:10
Romanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından Dumitru Dragomir, Steaua Bükreş'te oynayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Florin Tanase'yi Galatasaray'a önerdi.

Steaua Bükreş'te oynayan 26 yaşındaki orta saha hakkında konuşan Dragomir, "Tanase Romanya'nın en iyi futbolcusu. Bazı istisnai niteliklere sahip. Türkiye'ye giderse lider olur. Fiyatı 3 milyon euro bile değil" dedi.


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