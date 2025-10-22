Galatasaray'a büyük şok: İlkay Gündoğan

Galatasaray'da Bodo maçına saatler kala büyük şok...
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; İlkay Gündoğan, son taktik antrenmanında sakatlık yaşadı ve idmanı tamamlayamadı.
Tecrübeli yıldızın yerine ilk 11'de Gabriel Sara'nın oynaması bekleniyor.
GÖZTEPE VE AJAX MAÇLARINI DA KAÇIRACAK
İlkay'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında da forma giyemeyeceği öğrenildi.
