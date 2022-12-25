OKAN BURUK'TAN 8 DEĞİŞİKLİK

OKAN KOCUK, LİGDE İLK KEZ 11'DE

SEFEROVIC YERİNE GOMIS

SERGIO OLIVEIRA KADRODA

MIDTSJÖ, 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

GOMIS, MAÇI GOLLE AÇTI

GALATASARAY ÜST ÜSTE POZİSYONLAR YAKALADI

BAFETIMBI GOMIS'TEN İKİNCİ GOL

UZATMALARDA İSTANBULSPOR ATAKLARI

İKİNCİ YARIDA SAKATLIKLAR TEMPOYU DÜŞÜRDÜ

MERTENS ATTI AMA İPTAL

GALATASARAY'DA İKİ SAKATLIK

İSTANBULSPOR, 82'DE FARKI AZALTTI

TORREIRA, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

662 GÜN SONRA LİDER

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15 ve 37. dakikalarda Bafetimbi Gomis kaydetti. Fransız yıldızın 2 şutu da direkten döndü.İstanbulspor'un tek golü 82. dakikada Mehmet Yeşil'den geldi.Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 30'a yükseltti ve ligde 662 aranın ardından liderlik koltuğuna oturdu.Üste üste 7. yenilgisini alan İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.Galatasaray, gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.Hafta içinde Nef Stadı'nda yapılan kupa mücadelesinde Ankara Keçiörengücü'nü eleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'i neredeyse tamamen değiştirdi.Okan Buruk, Ankara Keçiörengücü maçında ilk 11'de görev verdiği kaleci Fernando Muslera'dan cezası nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında yararlanamadı.Buruk, kupa maçında ilk 11'de görev verdiği Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Haris Seferovic, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata'yı İstanbulspor karşısında yedek soyundurdu.Okan Buruk, bu futbolcuların yerine Okan Kocuk, Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Bafetimbi Gomis, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sacha Boey'u sahaya sürdü.Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Lucas Torreira, Victor Nelsson ve Milot Rashica, İstanbulspor maçında da aynı şansı yakaladı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde ayrıca Jankat Yılmaz, Sergio Oliveira ve Yusuf Demir yer aldı.Galatasaray'da kaptan Muslera'nın cezalı olduğu maçta kaleyi Okan Kocuk korudu.Dünya Kupası arası öncesindeki son maç olan Medipol Başakşehir karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Muslera, İstanbulspor maçında forma giyemedi.Bu sezon ilk kez bir lig maçında süre alan 27 yaşındaki Okan Kocuk, 2017-2018 sezonunda kalesini koruduğu İstanbulspor'a karşı mücadele etti.Okan Buruk, santrforda tercihini Bafetimbi Gomis'ten yana kullandı.Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçında kadroya alınmadı. Okan Buruk, Ankara Keçiörengücü müsabakasında ilk 11'de oynattığı Seferovic'i yedeğe çekerken, galibiyet golünü atan Gomis'e formayı verdi.Sezon başında ligde kritik goller atan Gomis, sarı-kırmızılı ekibin İstanbulspor mücadelesindeki gol umudu oldu.Galatasaray'da sakatlığı geçen Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira kadroda yer aldı.Dünya Kupası arasında 26 Kasım'da yapılan antrenmanda sakatlanan Oliveira, uzun bir tedavi sürecinin ardından ligdeki ilk maça yetişti.Tecrübeli oyuncu, İstanbulspor mücadelesine yedeklerde başladı.Sarı-kırmızılı ekibin Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, ligde 4 maç sonra ilk 11'de form giydi.Süper Lig'de son olarak 10. haftada deplasmanda yapılan Yukatel Kayserispor mücadelesine ilk 11'de başlayan Midtsjö, sonrasındaki 4 maça yedekte başladı.Norveçli futbolcu, 3 maçta toplam 30 dakika süre bulurken, 1 karşılaşmada ise kadroda olmasına rağmen oyuna giremedi.Galatasaray taraftarı, takımlarının haftayı lider tamamlama ihtimalinin bulunduğu maça büyük ilgi gösterdi.Nef Stadı'ndaki müsabakayı 45 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar tribünden takip etti.Galatasaray, maça baskılı ve pozisyonlu başladı. Oyunu yarı alanında kabul eden İstanbulspor'a karşı tüm hatlarıyla yüklenen Galatasaray, ilk 5 dakikanın ardından oyunu 'tek kale'ye çevirdi.Üst üste ataklarla baskısını yoğunlaştıran Galatasaray, 15. dakikada ilk gol pozisyonuna girdi. Boey'in sağ kanattan yaptığı ortasına hareketlenen Gomis'in vuruşu sol direkten oyuna alanına geri döndü ve İstanbulspor savunması topu kornere attı.Kullanılan kornerde Bafetimbi Gomis, Dries Mertens'in ortasına iyi yükselerek kafayı vurdu ve maçın ilk golünü kaydetti.1-0'dan sonra da Galatasaray'ın atakları akın akın devam etti. 20. dakikada Kazımcan Karataş'ın ceza sahası dışından gönderdiği çok sert şutu kaleci Jensen son anda çelmeyi başardı. 1 dakika sonra Kerem Aktürkoğlu farkı artırmaya çok yaklaştı ancak boş kaleye karşı vuruşunu yapamadı.Oyunu İstanbulspor yarı sahasında oynayan Galatasaray, 32. dakikada inanılmaz bir pozisyondan faydalanamadı. Mertens'in ortasında İstanbulspor kalecisi Jensen boşa çıktı. Torreira topu çevirdi, Gomis altıpas içinde topa kafa vurdu ancak üst direkten geri geldi.2 dakika sonra Mertens'in sol çaprazdan şutu, az farkla auta gitti.Baskısını daha da artıran Galatasaray, 37. dakikada Bafetimbi Gomis ile farkı ikiye çıkardı.Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Dries Mertens'in ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkten Fredrik Midtsjö'nün indirdiği topu önünde bulan Bafetimbi Gomis'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu.Bafetimbi Gomis, 2014/15 sezonundan sonra bir maçta iki kafa golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.6 dakika uzayan ilk yarının uzatma bölümünde İstanbulspor, üst üste 5 atak birden düzenledi. Gole de yaklaşan İstanbulspor, farkı azaltamadı.Galatasaray, ikinci yarıya yine etkili başlayan taraf oldu. Ancak, ikinci yarının ilk 10 dakikalık bölümünde üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle tempo düşük kaldı.İkinci yarıdaki ilk etkili atağını 55. dakikada düzenledi. Ceza sahası çevresi ve içinde üst üste paslar yapan Galatasaray'da Kerem'in şutu üst ağlarda kaldı.57'de Mertens topu ağlara gönderdi ancak öncesinde topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi, Belçikalı oyuncu sarı kart gördü.Galatasaray'da Kazımcan Karataş 67. dakikada, Fredrik Midtsjö ise 75. dakikada sakatlıkları nedeniyle kenara geldi.Ayrıca, iki gol atan Bafetimbi Gomis 75. dakikada kenara gelirken alkışlandı. Gomis'te olan kaptanlık pazubandı ise Kerem Aktürkoğlu'na geçti.Temposu düşen maçta İstanbulspor, 82. dakikada oyuna yeni giren Mehmet Yeşil'in kafa golüyle farkı 1'e indirdi.89. dakikada Lucas Torreira, oyundan çıkarken yavaş hareket ettiği için Abdulkadir Bitigen'den sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.Son bölümde İstanbulspor beraberlik golü için riskler alsa da Galatasaray, 2-1 kazandı ve 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu.3. dakikada Duhan Aksu'nun soldan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Ologo'nun kafayla vurduğu top üstten auta gitti.20. dakikada Kazımcan Karataş'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Jensen soluna gelen topu güçlükle çeldi.21. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde ön direkteki Gomis'in kafayla aşırdığı topa arka direkteki Kerem yetişemeyince sarı-kırmızılı ekip mutlak bir pozisyondan yararlanamadı.32. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı serbest vuruşta altıpasa gelen top kaleci Jensen'i de geçti. Arka direğe hareketlenen Gomis meşin yuvarlağa çizgi üzerinde uygun durumda istediği gibi vuramayınca Galatasaray net bir fırsatı gole çeviremedi.33. dakikada Kazımcan Karataş'ın ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, top yakın direğin dibinden auta gitti.35. dakikada Rashica'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Gomis'in, karşı karşıya vuruşunda kaleci Jensen ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.77. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktası gerisinden şutunda kaleci Jensen, üzerine gelen topu kornere çeldi.90+3. dakikada Ethemi'nin ceza sahası dışından şutunda savunmadan seken top ceza sahası içindeki Emir Kaan Gültekin'in önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kaan'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.: Nef: Abdulkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Aleks Taşcıoğlu: Okan Kocuk, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 67 Van Aanholt), Torreira (Dk. 90 Oliveira), Midtsjö (Dk. 74 Berkan Kutlu), Rashica (Dk. 74 Yusuf Demir), Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 74 Mata): Jensen, Duhaney (Dk. 80 Oğuzhan Berber), Okan Erdoğan, Ologo (Dk. 80 Mehmet Yeşil), Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Topalli (Dk. 58 Cajic), Rroca, Ethemi, İbrahim Yılmaz (Dk. 80 Emir Kaan Gültekin): Dk. 15 ve 37 Gomis (Galatasaray), Dk. 82 Mehmet Yeşil (İstanbulspor): Dk. 31 Duhan Aksu, Dk. 69 Rroca (İstanbulspor), Dk. 50 Kazımcan Karataş, Dk. 57 Mertens, Dk. 81 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 89 Torreira, Dk. 90+7 Okan Buruk (Teknik direktör), Dk. 90+8 Mata (Galatasaray)