Ankaragücü'nü 4-1 yenip 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Cimbom, Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede 3 puan hedefliyor. Bu galibiyet, aynı zamanda yıllar sonra bir ilkin gerçekleşmesini de sağlayacak.
32 YIL SONRA İLK OLACAK
Cimbom, 1990-91 sezonunda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenmiş sahasında ise 4-1'lik skorla galip gelen taraf olmuştu. Sarı- Kırmızılılar, o günden bu yana Fenerbahçe'yi aynı sezonda hem içeride hem de deplasmanda yenemiyor. Bu hafta oynanacak dev derbide Cimbom galip gelmeyi başarırsa, 32 yıl aradan sonra rakibini hem iç sahada hem de deplasmanda devirmiş olacak.
REKORLAR ALT ÜST OLDU
Bu sezon üst üste 14 maçta kazanarak rekor kıran Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin attığı gollerle 3-0 yenmişti.
Cimbom, aynı zamanda Ankaragücü galibiyetiyle 34 maçta 82 puana ulaştı ve 2.41'lik puan ortalamasıyla başarısını taçlandırdı.
Galatasaray, dolu tribünler önünde oynayacağı Fenerbahçe derbisini kazanmak ve aynı zamanda şampiyonluğunu da taraftarıyla birlikte bir karnaval havasında kutlamayı planlıyor. Taraftarlar da derbiye özel hazırlık yapıyor.
Cimbom, Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede 3 puan hedefliyor. Bu galibiyet, aynı zamanda yıllar sonra bir ilkin gerçekleşmesini de sağlayacak.
32 YIL SONRA İLK OLACAK
Cimbom, 1990-91 sezonunda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenmiş sahasında ise 4-1'lik skorla galip gelen taraf olmuştu. Sarı- Kırmızılılar, o günden bu yana Fenerbahçe'yi aynı sezonda hem içeride hem de deplasmanda yenemiyor. Bu hafta oynanacak dev derbide Cimbom galip gelmeyi başarırsa, 32 yıl aradan sonra rakibini hem iç sahada hem de deplasmanda devirmiş olacak.
REKORLAR ALT ÜST OLDU
Bu sezon üst üste 14 maçta kazanarak rekor kıran Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin attığı gollerle 3-0 yenmişti.
Cimbom, aynı zamanda Ankaragücü galibiyetiyle 34 maçta 82 puana ulaştı ve 2.41'lik puan ortalamasıyla başarısını taçlandırdı.
Galatasaray, dolu tribünler önünde oynayacağı Fenerbahçe derbisini kazanmak ve aynı zamanda şampiyonluğunu da taraftarıyla birlikte bir karnaval havasında kutlamayı planlıyor. Taraftarlar da derbiye özel hazırlık yapıyor.