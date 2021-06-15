Galatasaray, 18'lik Batuhan Kör için Bursaspor ile görüştü

19 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimlerine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren ve Fatih Terim'in ilk raporu doğrultusunda Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan Galatasaray bir flaş hamle daha yaptı.
BATUHAN KÖR, HENÜZ 18
Bursaspor'un 18 yaşındaki forveti Batuhan Kör için resmen devreye giren Galatasaray, Ümit Milli futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
RESMİ TEMASLAR BAŞLADI
Batuhan Kör'ün transferi için Bursaspor'da 6 Haziran'da yapılan başkanlık seçimini bekleyen Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, yeşil-beyazlı kulüpte Hayrettin Gülgüler'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından resmi temaslara başladı.
BURSASPOR 2 MİLYON EURO İSTİYOR
Batuhan Kör'ün transferi için Bursaspor'a teklifini sunan Galatasaray, yeşil beyazlı kulüpten 2 milyon euro cevabı aldı. Bursaspor'un talebini değerlendirmeye alan Galatasaray Yönetimi, seçime kısa bir süre kala bonservis bedelli transfer yapmak istemediği için transfer operasyonunu 19 Haziran sonrasına bıraktı.
BATUHAN KÖR, HENÜZ 18
Bursaspor'un 18 yaşındaki forveti Batuhan Kör için resmen devreye giren Galatasaray, Ümit Milli futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
RESMİ TEMASLAR BAŞLADI
Batuhan Kör'ün transferi için Bursaspor'da 6 Haziran'da yapılan başkanlık seçimini bekleyen Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, yeşil-beyazlı kulüpte Hayrettin Gülgüler'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından resmi temaslara başladı.
BURSASPOR 2 MİLYON EURO İSTİYOR
Batuhan Kör'ün transferi için Bursaspor'a teklifini sunan Galatasaray, yeşil beyazlı kulüpten 2 milyon euro cevabı aldı. Bursaspor'un talebini değerlendirmeye alan Galatasaray Yönetimi, seçime kısa bir süre kala bonservis bedelli transfer yapmak istemediği için transfer operasyonunu 19 Haziran sonrasına bıraktı.