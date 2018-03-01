G.Saray cephesinden açıklama; 'Atatürk'ün imzası sahte olamaz'

Ünlü tarihçi Murat Bardakçı'nın, "Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk imzası şaibeli" açıklamalarıyla yeni bir tartışma alev aldı.
1931 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün F.Bahçe'ye gönderdiği belgedeki imzasıyla Bardakçı'nın "Şaibeli" dediği imzanın aynı olduğu ortaya çıktı.
ŞABANOĞLU NOKTAYI KOYDU
Galatasaray tarihçisi Melih Şabanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Atatürk'ün Necmeddin Sadak'a yazdığı mektup, 1928'den beri müzede. Sahte olamaz" dedi.
YAZISINDA BELGE YAYINLADI
Bardakçı yazısında, "Ankara'dan gelen belge ile G.Saray müzesindeki mektubun görüntülerini yayınlıyorum. Müzedeki belgede Atatürk'ün imzası olmak üzere önemli sıkıntılar mevcut" ifadelerini kullanmıştı.
FENER MÜZESiNDEKi iMZA
F.Bahçe Stadı'nın kulübe 10 yıl devredildiğini gösteren Atatürk imzalı belge..
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1931 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün F.Bahçe'ye gönderdiği belgedeki imzasıyla Bardakçı'nın "Şaibeli" dediği imzanın aynı olduğu ortaya çıktı.
ŞABANOĞLU NOKTAYI KOYDU
Galatasaray tarihçisi Melih Şabanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Atatürk'ün Necmeddin Sadak'a yazdığı mektup, 1928'den beri müzede. Sahte olamaz" dedi.
YAZISINDA BELGE YAYINLADI
Bardakçı yazısında, "Ankara'dan gelen belge ile G.Saray müzesindeki mektubun görüntülerini yayınlıyorum. Müzedeki belgede Atatürk'ün imzası olmak üzere önemli sıkıntılar mevcut" ifadelerini kullanmıştı.
FENER MÜZESiNDEKi iMZA
F.Bahçe Stadı'nın kulübe 10 yıl devredildiğini gösteren Atatürk imzalı belge..
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın