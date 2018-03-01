  •  
    Beşiktaş'ın gözdesi imzayı atıyor! 20 milyon
  •  
    Mustafa Denizli: "Parası var ama taraftarı yok..."
  •  
    Ümit Özat'tan Ali Koç'a cevap var: "Para için..."
  •  
    Ali Koç'un Fenerbahçe için çok BÜYÜK planı!
  •  
    Aziz Yıldırım'ın seçim sonrası 10 BÜYÜK planı!

G.Saray cephesinden açıklama; "Atatürk'ün imzası sahte olamaz"

1931 yılında Atatürk'ün F.Bahçe'ye gönderdiği belgedeki imzasıyla Murat Bardakçı'nın "Şaibeli" dediği imza aynı. G.Saray tarihçisi Melih Şabanoğlu, "Bu belge 1928'den beri müzede. Sahte olamaz" diye konuştu

Kaynak: Takvim
G.Saray cephesinden açıklama; 'Atatürk'ün imzası sahte olamaz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2018 10:54
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı'nın, "Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk imzası şaibeli" açıklamalarıyla yeni bir tartışma alev aldı.

1931 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün F.Bahçe'ye gönderdiği belgedeki imzasıyla Bardakçı'nın "Şaibeli" dediği imzanın aynı olduğu ortaya çıktı.

ŞABANOĞLU NOKTAYI KOYDU
Galatasaray tarihçisi Melih Şabanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Atatürk'ün Necmeddin Sadak'a yazdığı mektup, 1928'den beri müzede. Sahte olamaz" dedi.

YAZISINDA BELGE YAYINLADI
Bardakçı yazısında, "Ankara'dan gelen belge ile G.Saray müzesindeki mektubun görüntülerini yayınlıyorum. Müzedeki belgede Atatürk'ün imzası olmak üzere önemli sıkıntılar mevcut" ifadelerini kullanmıştı.



FENER MÜZESiNDEKi iMZA
 F.Bahçe Stadı'nın kulübe 10 yıl devredildiğini gösteren Atatürk imzalı belge..



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için