Fulham, Tottenham'ı iki golle yıktı!

İngiltere Premier Lig'de Fulham, evinde Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fulham, Tottenham'ı iki golle yıktı!
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16 Mart 2025 18:23
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Fulham ile Tottenham karşı karşıya geldi. Craven Cottage'deki maçta kazanan 2-0'lık skorla Fulham oldu.

Fulham'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Rodrigo Muniz ve 88. dakikada Ryan Sessegnon attı.

Bu sonucun ardından Fulham, 45 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça yükselen Tottenham, 34 puanda kaldı.

Fulham, milli aranın ardından ligde Arsenal deplasmanına gidecek. Tottenham, Chelsea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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