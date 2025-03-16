İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Fulham ile Tottenham karşı karşıya geldi. Craven Cottage'deki maçta kazanan 2-0'lık skorla Fulham oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fulham'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Rodrigo Muniz ve 88. dakikada Ryan Sessegnon attı.
Bu sonucun ardından Fulham, 45 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça yükselen Tottenham, 34 puanda kaldı.
Fulham, milli aranın ardından ligde Arsenal deplasmanına gidecek. Tottenham, Chelsea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Fulham'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Rodrigo Muniz ve 88. dakikada Ryan Sessegnon attı.
Bu sonucun ardından Fulham, 45 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça yükselen Tottenham, 34 puanda kaldı.
Fulham, milli aranın ardından ligde Arsenal deplasmanına gidecek. Tottenham, Chelsea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.