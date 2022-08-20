Fulham, Brentford'u Mitrovic'le yıktı

Premier Lig 3. Hafta mücadelesinde Fulham, sahasında Brentford ile karşı karşıya geldi.



Craven Cottage'de oynanan mücadeleyi Fulham 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Reid, 20. dakikada Palhinha ve 90. dakikada Mitrovic kaydetti.



Konuk ekibin gollerini 44. dakikada Nörgaard ve 71. dakikada Toney kaydetti.



Brentford'ta geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Halil Dervişoğlu, maça yedek başladı ve teknik direktör Thomas Frank tarafından oyuna alınmadı.



Alınan bu sonucun ardından Fulham puanını 5'e çıkardı. Brentford ise 4 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Brentford, Everton'u konuk edecek. Fulham, Arsenal deplasmanına gidecek.





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