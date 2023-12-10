Fred: ''Takımdaki herkes çok iyiydi''

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, Beşiktaş maçının ardından takım otobüsünde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fred: ''Takımdaki herkes çok iyiydi''
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10 Aralık 2023 01:11
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, 3-1 galip geldikleri Beşiktaş derbisinin ardından takım otobüsünde açıklamalar yaptı.

Maçı yorumlayan Fred, "Büyük bir maç çıkardık. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Takımdaki herkes çok iyi performans sergiledi. Bu anlamda mutluyum. Derbide 3 puan aldığımız için mutluyum. İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Elbette önemli olan şey galibiyetlere devam etmek ki hedeflere ulaşabilelim.'' dedi.

Fred geri dönüşüyle ilgili olarak, ''Geri döndüğüm için çok mutluyum. Sakat olduğum günler çok zordu. Takımımdan uzak kaldım. Neyse ki iyileştim ve döndüm, takım olarak çok iyi oynadık. Djiku döndü, Mert geri döndü, diğer sakat oyuncular da en kısa sürede geri döner.'' şeklinde konuştu.

Taraftarlar hakkında konuşan Brezilyalı oyuncu, ''Çok daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum. Taraftarın desteği büyük bir mutluluk. Her maç bizi destekliyorlar. Bu çok önemli biz oyuncular için. Bizi sezon sonuna kadar desteklemeye devam ederler. Taraftarımız çok büyük. Bizi yoğun şekilde destekliyorlar. Umarım sezon sonuna kadar birlikte kalırız." sözlerini sarf etti.

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