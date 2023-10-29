29 Ekim

Fred'den sakatlığı için flaş açıklama!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Pendikspor maçında yaşadığı sakatlık hakkında açıklamada bulundu.

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Fred'den sakatlığı için flaş açıklama!
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29 Ekim 2023 21:50
Fenerbahçe'de Fred, Pendikspor maçının 8. dakikasında sakatlık yaşadı ve kulübeye değişiklik isteğinde bulundu. 9. dakikada Fred'in yerine Miha Zajc oyuna girdi. 

Topsuz alanda koşu atarken sekmeye başlayan Fred, sol kasığını tuttu ve kenara değişiklik isteğinde bulundu. Sağlık ekiplerinin oyuna girmesiyle kenara gelen Fred, yerini Miha Zajc'a bıraktı.

FRED'DEN AÇIKLAMA

Maçın ardından sakatlığı hakkında açıklama yapan Fred, "Futbol böyle ve bazen bu tür şeyler olur. Çok daha güçlü geri döneceğim. Bir başka muhteşem galibiyet için takımımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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