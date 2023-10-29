Fred'den sakatlığı için flaş açıklama!

Fenerbahçe'de Fred, Pendikspor maçının 8. dakikasında sakatlık yaşadı ve kulübeye değişiklik isteğinde bulundu. 9. dakikada Fred'in yerine Miha Zajc oyuna girdi.
Topsuz alanda koşu atarken sekmeye başlayan Fred, sol kasığını tuttu ve kenara değişiklik isteğinde bulundu. Sağlık ekiplerinin oyuna girmesiyle kenara gelen Fred, yerini Miha Zajc'a bıraktı.
FRED'DEN AÇIKLAMA
Maçın ardından sakatlığı hakkında açıklama yapan Fred, "Futbol böyle ve bazen bu tür şeyler olur. Çok daha güçlü geri döneceğim. Bir başka muhteşem galibiyet için takımımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Topsuz alanda koşu atarken sekmeye başlayan Fred, sol kasığını tuttu ve kenara değişiklik isteğinde bulundu. Sağlık ekiplerinin oyuna girmesiyle kenara gelen Fred, yerini Miha Zajc'a bıraktı.
FRED'DEN AÇIKLAMA
Maçın ardından sakatlığı hakkında açıklama yapan Fred, "Futbol böyle ve bazen bu tür şeyler olur. Çok daha güçlü geri döneceğim. Bir başka muhteşem galibiyet için takımımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.