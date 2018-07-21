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Fransa'da 14. etabın galibi Fraile Matarranz!

Fransa Bisiklet Turu'nun 14. etabını, Astana takımından İspanyol Omar Fraile Matarranz ilk sırada tamamladı.

Kaynak: AA
Fransa'da 14. etabın galibi Fraile Matarranz!
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21 Temmuz 2018 20:04
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 14. etabını, Astana takımından İspanyol Omar Fraile Matarranz kazandı.

Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Saint-Paul-Trois-Ch,teaux ile Mende arasındaki 188 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen 14. etabında, Astana takımından Fraile Matarranz, 4 saat 41 dakika 57 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada bitirdi.

Quick Step Floors takımından Fransız Julian Alaphilippe ikinci, Trek Segafredo ekibinden Belçikalı Jasper Stuyven üçüncü oldu. 

Sky takımından Büyük Britanyalı Geraint Thomas, sarı mayoyu giymeye devam etti.

Turun 15. etabı, Millau ile Carcassonne arasındaki 181,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.

Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

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