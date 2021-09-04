Fransa, Ukrayna'da kayıp yaşadı

Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda Fransa ile Ukrayna 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fransa, Ukrayna'da kayıp yaşadı
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04 Eylül 2021 23:44
Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda Fransa ile Ukrayna karşı karşıya geldi.

NSK Olimpijs'kyj Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçta ilk yarının sonlarına gelinirken Shaparenko'nun golüyle ilk 45 dakika ev sahibi Ukrayna'nın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Fransa 50. dakikada Martial'le skoru eşitledi. İki takım da galibiyet golünü atmak için yoğun çaba sarf ettiyse de gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.


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