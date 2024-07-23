Fransa'da Bordeaux küme düşürüldü!

Fransa'da Ligue 2 temsilcisi Bordeaux, borçları nedeniyle Ulusal Lig'e düşürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fransa'da Bordeaux küme düşürüldü!
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23 Temmuz 2024 12:22
Son güncelleme 23 Temmuz 2024 13:40
Fransa'nın köklü kulübü Bordeaux, oldukça zorlu günler yaşıyor.

Kulüp, borçları nedeniyle Ligue 2'den Ulusal Lig'e (3. Lig) düşürüldü.  Bordeaux'tan yapılan açıklamada Finansal Kontrol Departmanı tarafından verilen küme düşme cezasına itirazın geri çekildiği ve verilen cezanın kabul edildiği belirtildi.

Bordeaux, geçen sezon Ligue 2'yi 50 puanla 12. sırada tamamlamıştı.

*Fransa Ulusal Lig: The Championnat de France National veya eski adıyla Division 3, Ligue 1 ve Ligue 2'den sonra gelen aynı zamanda Fransa'nın en iyi ve en üst 3. lig'dir.

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