Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyon Geraint Thomas

105. Fransa Bisiklet Turu'nda genel klasmanı lider bitiren Sky takımının Büyük Britanyalı sporcusu, kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.Yol bisikletinin en önemli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 105'incisi, Houilles ile Paris arasındaki 116 kilometrelik 21'inci etapla sona erdi.Organizasyonun son etabını, 2 saat 46 dakika 36 saniyede tamamlayan UAE takımının Norveçli sporcusu Alexander Kristoff, Trek-Segafredo'dan John Degenkolb ve Groupama-FDJ'den Arnaud Demare'ın önünde birinciliği elde etti.Dünkü zamana karşı etap sonrası büyük ölçüde şekillenen genel klasmanda ise Sky takımından Geraint Thomas'ın birinciliği resmileşti.Toplam 3 bin 351 kilometrelik turu, 83 saat 17 dakika 13 saniyede bitiren Büyük Britanyalı sporcunun 1 dakika 51 saniye arkasındaki Sunweb takımının Hollandalı sporcusu Tom Dumoulin, genel klasmanda ikinci sırayı aldı.Son üç yılın şampiyonu Sky takımından Chris Froome ise liderin 2 dakika 24 saniye gerisinde podyumun üçüncü basamağına çıktı.