Fransa Bisiklet Turu'nda 18. etap sona erdi

Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabını Soudal Quick-Step takımından Asgreen birinci sırada tamamladı.

Haber; Yeni Yüzyıl, Fotoğraf; AA
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Fransa Bisiklet Turu'nda 18. etap sona erdi
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20 Temmuz 2023 20:11
110. Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabını, Soudal Quick-Step takımının Danimarkalı sporcusu Kasper Asgreen kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 18. etabı, Moutiers ile Bourg en Bresse arasındaki 184,9 kilometrelik parkurda yapıldı.

Kaçış grubundaki Asgreen, 4 saat 6 dakika 48 saniyelik süresiyle Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny takımı) ve Jonas Abrahamsen'in (Uno-X) önünde etabı birinci bitirdi.

Üst üste 2. şampiyonluğuna koşan Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), genel klasmandaki en yakın takipçisi 2020 ve 2021 şampiyonu Tadej Pogacar (BAE Emirates) ile arasındaki 7 dakika 35 saniyelik farkı korudu.

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