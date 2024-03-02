Frankfurt, galibiyet hasretini bitirdi!

Bundesliga 24. hafta maçında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Heidenheim'i 2-1 mağlup etti.

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Frankfurt, galibiyet hasretini bitirdi!
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02 Mart 2024 19:27
Bundesliga 24. hafta maçında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Heidenheim ile karşılaştı.

Voith-Arena'da oynanan maçı Frankfurt 2-1 kazandı. Konuk ekibin golleri 39. dakikada Benedikt Gimber(k.k.) ve 49. dakikada Niels NKounkou'dan geldi. Heidenhem'in golünü 59. dakikada Pieringer kaydetti.

Bu sonucun ardından Frankfurt ligde 4 maç sonra kazandı. Heidenheim ise 2 maç sonra mağlup oldu.

Konuk ekip puanını bu galibiyetle 37'ye çıkardı. Hei, ise 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Frankfurt, Hoffenheim ile oynayacak. Heidenheim ise Augsburg deplasmanına gidecek.

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