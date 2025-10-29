Paris Basketball koçu Francesco Tabellini, Anadolu Efes maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Tabellini, şu açıklamaları yaptı:



"Takım halinde birlik olup daha iyi basketbol oynamamız lazım. Yarından itibaren yolumuza bakacağız.



İkinci çeyrek maçın gidişatını bizim için yanlış şekilde değiştirdi. Hatalarımıza kötü reaksiyonlar verdik.



Enerjimizi değiştirmeye hazırdık ama ikinci yarı çalınan sportmenlik dışı faul ve üçlükler bizi tedirgin etti.



Devamında reaksiyon veremedik ve hatalar yaptık. Moralimiz bozulduktan sonra da tam olarak istediğimiz gibi mücadele edemedik."



Francesco Tabellini: "Hatalarımızın Ardından Kötü Reaksiyon Verdik"



