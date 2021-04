Francesco Farioli: 'Kariyerimdeki en zor hafta!'

Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Francesco Farioli, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.



Farioli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Bugün futboldan öte şeyler kazandık. Futbol kariyerimdeki ve hayatımdaki en zor haftayı geçirdim. Her gün problemler yaşadık. Her gün bir kaç tane daha oyuncum eksildi ama takım olarak beraber acı çektik ve beraber ayağa kalkıp savaştık. Beraber sonuç aldık." ifadelerini kullandı.



Maçtan önce de bir oyuncu kaybettiklerini hatırlatan Farioli, sözlerine şöyle devam etti:



"Takım hiçbir zaman geri adım atmadı. Bir sürü eksik oyuncum olmasına rağmen pes etmeyen bütün oyuncularıma, teknik ekibe ve bu takım için çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz bugün futboldan öte bir şey başardık."



Sakat, cezalı ve hasta oyuncularının çok olmasından dolayı futbolcuları alışık olmadıkları bölgede oynatmasını yorumlayan İtalyan teknik adam, "Oyuncuları kendi karakteristiklerini göre uygun olacakları en uygun mevkilere yerleştirmeye çalıştık. Bütün oyuncularımla teker teker gurur duyuyorum. Hafta içi çalıştığımız her şeyi yaptılar, hatta fazlasını yaptılar. Jimmy benimle beraber 4 ayrı pozisyonda oynadı. Ona bu sabah stoperde oynayacağını söyledim. Bana gözünü kırpmadan ben hazırım dedi. Takımda inanılmaz bir bütünlük var. Takımıma gelin beraber bir yere gidelim desem hepsi tamam der. Bu parayla satın alınamaz. Bugün Karagümrük'te bir tarih yazdık. Hayatım boyuncu bunu unutmayacağım." şeklinde konuştu.