Fox: "Kimyamız kötü sanıyorlar, bir de bunları dinleyeceğiz şimdi.."

Sacramento Kings guardı De'Aaron Fox, Kings'in Marvin Bagley III'nin takas konusuyla ilgili konuşulanlardan hiç etkilenmediğini iddia etti.



Fox, eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson tarafından sunulan All The Smoke podcasti'nde, babası ve takım arkadaşı Bagley III'nin babası arasındaki Twitter diyalogundan bahsetti.



Bagley III'nin babası, Kings'den oğlunu takas etmesini istemiş, Fox'ın babası ise bunu onaylamıştı.



Kings'in organizasyon olarak Bagley III'nin durumundan rahatsız olup olmadığı sorulduğunda, 23 yaşındaki oyuncu şöyle bir yanıt verdi:



"Dürüst olmak gerekirse, kimse bu konuda gerçekten endişelenmiyor... Kimse hem de. İnsanlar medyaya bunu öylesine söylediğimi sanıyor, ama arkadaşlarıma da dediğim gibi, 'Kimsenin umurunda değil.' Üstünden bir antrenman geçti, maç oynadık ve bunlar kimsenin aklına gelmiyor bile. Tabii ki, dün bir mağlubiyet almıştık. Twitter olaylarını kimsenin taktığı yok."



O maçı kazanmış olsaydık, konuşmalar biterdi. Muhtemelen kimse bunu konuşmazdı ama fark yiyerek yenildik. Herkes kimyamızın berbat olduğunu falan düşünüyor ve şimdi bir de bunları dinlememiz gerekiyor."



