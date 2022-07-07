Fousseni Diabate'nin yeni adresi belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir yandan da kadrodaki yabancıları elden çıkarmaya başladı.
Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan, geçtiğimiz sezon Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen ancak bonservisi Trabzonspor'da bulunan Malili kanat oyuncusu Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
26 yaşındaki Diabate, geçtiğimiz sezon Giresunspor formasıyla çıktığı 34 maçta 6 gol 3 asistlik performans gösterdi.
Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan, geçtiğimiz sezon Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen ancak bonservisi Trabzonspor'da bulunan Malili kanat oyuncusu Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
26 yaşındaki Diabate, geçtiğimiz sezon Giresunspor formasıyla çıktığı 34 maçta 6 gol 3 asistlik performans gösterdi.
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