Formula 1'de heyecan Çin'de devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Formula 1'de heyecan Çin'de devam edecek
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19 Nisan 2024 14:07
Son güncelleme 19 Nisan 2024 14:08
 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışına Çin ev sahipliği yapacak.

Çin'in 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde yapılacak yarış, 56 tur üzerinden düzenlenecek. Sprint elemelerinin bugün gerçekleştirileceği etapta yarın TSİ 06.00'da sprint yarışı ve TSİ 10.00'da sıralama turları başlayacak. Yarış ise 21 Nisan Pazar günü TSİ 10.00'da koşulacak.

Bu sezon Bahreyn, Suudi Arabistan ve Japonya'daki yarışlarda Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaştı. Avustralya Grand Prix'sini ise Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.

Çin Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 77 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 64

3. Charles Leclerc (Monako): 59

4. Carlos Sainz (İspanya): 55

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 37

 

- Takımlar

1. Red Bull: 141

2. Ferrari: 120

3. McLaren: 69

4. Mercedes: 34

5. Aston Martin: 33

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