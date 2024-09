FOMGET'in Karadağlı oyuncuları Türkiye'den memnun

Başkent ekibinin tecrübeli yabancı forvetlerinden Armisa Kuc ile Sladana Bulatovic, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Karadağ kadın futbolu ile Türkiye'deki kadın futbolunu kıyaslayan Armisa, "Türkiye'de futbol adına maddi, manevi her şey daha iyi burada, altyapı tesislerinde birçok kız çocuğu da futbol oynuyor. Bizim ülkemizle kıyasladığımızda burada bütün imkanlar daha iyi." şeklinde konuştu.



Armisa, Türkiye'de üç sezondur FOMGET'te forma giydiğini belirterek, "33 yaşındayım, yaklaşık dokuz yaşımdan beri futbol oynuyorum. Burada futbol oynamaktan dolayı mutluyum." dedi.



Geçen sezon FOMGET formasıyla 'gol kraliçesi' olduğu hatırlatılarak bu başarının nasıl geldiğine ilişkin soruya da Armisa, "Gol kraliçesi olmam konusunda takım arkadaşlarım ve ekip bana çok yardımcı oldu ama benim için önemli olan takımın başarısı. Bunun için çok çalıştım ve böyle bir ödül aldığım için de mutluyum." şeklinde yanıt verdi.



Geçen sezon şampiyonluğu son hafta Galatasaray'a kaptırdıklarını belirten Armisa, "Bu sene şampiyonluğu yeniden Ankara'ya getireceğiz, bunun için çok çalışıyoruz. Geçen sezon bizim için çok zordu ve şanssız anlarımız oldu ama bu sezon yeniden şampiyon olmak istiyoruz. Bu sezon da gol kraliçesi olmak için çalışacağım. Ankara'ya tekrar şampiyonluk kupasını getirmek için hazırız." diye konuştu.



FOMGET'in Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacağına inanan Armisa, "Bu sezon her şeye hazırız, çok çalıştık. Şampiyonlar Ligi'nde de gerekeni yapacağız." ifadesini kullandı.



Türkiye'de hangi futbol takımını sevdiğine ilişkin soru üzerine de Armisa, "Benim için FOMGET birinci takımım, o yüzden ben FOMGET'liyim." yanıtını verdi.







Sladana: "Türkiye kadın futbolunda çok iyi"



FOMGET'in Karadağlı bir başka forvet oyuncularından Sladana Bulatovic de 30 yaşında olduğunu ve yaklaşık 20 yıldır futbol oynadığını belirterek, şunları söyledi:



"Avrupa'nın birçok ülkesinde oynadım, Japonya'da bile oynadım ve Türkiye'de ikinci sezonumu oynuyorum. Türkiye'nin kadın futbolunda çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Kadın futbolu olarak Avrupa'yla kıyasladığımızda büyük bir fark yok, tam tersine Türkiye birçok imkana sahip ve çok iyi bir futbol ülkesi."



Geçen sezon şampiyonluğun 2 puanla kaybedilmesine ilişkin ise Sladana, "Geçen sezon birçok hata yaptık, aslında geçen sezon şampiyon olabilirdik. Ama bu sene aynı hataları yapmayacağız, daha iyi hazırız ve şampiyonluğu Ankara'ya getireceğiz." dedi.



Bu sezon yeni gelen oyuncularla takımın daha güçlü olduğunu ifade eden Sladana, "Birçok yeni arkadaş geldi, onlar da bize çok yardımcı olacaklar, takımımıza güç kattılar. Kampta iyi bir birliktelik oluştu, biz de onlara elimizden gelen her türlü yardımı yapıyoruz. Bu sene takım daha iyi." ifadelerini kullandı.



Avrupa ve Şampiyonlar Ligi hedefi için de Sladana, "Avrupa'da büyük başarı elde edeceğimize eminim. Benim için FOMGET'te oynamak çok büyük bir onur ve gurur. Ben bu takımda oynarken yüzde yüzümü vereceğim. Burada insanlar benim için çok karakterli ve çalışkan bir sporcu olduğumdan bahsedecekler." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'den hangi futbol takımını beğenerek izlediği sorusuna da Sladana, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçını da izledim ama benim için şu anda sadece FOMGET'in başarısı önemli" dedi.





