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Flaş iddia: Nelsson, Jelert'in aklına girdi!

Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Danimarkalı stoperin Elias Jelert'in de aklına girdiği ve oyuncunun takım arkadaşlarına ve teknik ekibe karşı davranışlarının değiştiği öğrenildi.

calendar 29 Temmuz 2025 09:08
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Flaş iddia: Nelsson, Jelert'in aklına girdi!
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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Roma'ya kiralanan ve sezonun sona ermesiyle Galatasaray'a geri dönen Victor Nelsson takımdan ayrılmak isteğini yönetime iletmişti. Disiplinsiz davranışlarıyla dikkat çeken Danimarkalı stoper ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

JELERT'İN AKLINA GİRDİ

Takvim'de yer alan habere göre, Nelsson'un vatandaşı Jelert'le konuşarak genç futbolcunun da kafasını karıştırdığı ve oyuncunun takım arkadaşlarına ve teknik ekibe karşı olan davranışlarının değiştiği öğrenildi.


Takım içinde krize neden olan Nelsson'u göndermek isteyen Sarı-Kırmızılar 26 yaşındaki oyuncu gelecek teklifleri değerlendirecek.

4 KULÜPLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Galatasaray, yollarını ayırmak istediği Danimarkalı stoper için Türkiye'den Göztepe ve Samsunspor, İtalya'dan da Bologna ve Cagliari ile görüşüyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da kiralık olarak geçirip istediği forma şansını orada da bulamayan Nelsson, Galatasaray formasıyla toplam 144 maça çıkarken 3 gol kaydetti. 

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