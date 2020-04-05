Fiorentina'da 3 futbolcu koronavirüsü yendi

İtalya Ligi Serie A takımlarından Fiorentina'da 3 futbolcu koronavirüsü atlattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fiorentina'da 3 futbolcu koronavirüsü yendi
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05 Nisan 2020 20:55
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone'nin son testleri negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Vlahovic, Pezzella ve Cutrone'ya son günlerde yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, zor bir dönemden geçildiğini vurgulanarak, doktor, hemşire ve hastane çalışanlarına teşekkür edildi. 

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