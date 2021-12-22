Filip Novak: "Utanç duyuyoruz"

Fenerbahçeli Filip Novak, Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Filip Novak: 'Utanç duyuyoruz'
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22 Aralık 2021 22:51
Fenerbahçeli Filip Novak, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından büyük üzüntü uyduklarını açıkladı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Filip Novak, utanç duyduklarını belirtti.

Çekyalı futbolcu açıklamasında "Utanç verici bir durum. 9 kişi kalan takıma karşı galip gelemedik. Üzgünüz, söyleyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.


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