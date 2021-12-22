Filip Novak: 'Utanç duyuyoruz'

Fenerbahçeli Filip Novak, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından büyük üzüntü uyduklarını açıkladı.
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Filip Novak, utanç duyduklarını belirtti.
Çekyalı futbolcu açıklamasında "Utanç verici bir durum. 9 kişi kalan takıma karşı galip gelemedik. Üzgünüz, söyleyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Filip Novak, utanç duyduklarını belirtti.
Çekyalı futbolcu açıklamasında "Utanç verici bir durum. 9 kişi kalan takıma karşı galip gelemedik. Üzgünüz, söyleyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.