Filenin Efeleri, Japonya'yı set vermeden mağlup etti!

Filenin Efeleri, 5. kez boy gösterdiğimi Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası G grubu ilk maçında Japonya ile karşılaştı.
Filipinler'de düzenlenen mücadeleyi milli takım 25-19, 25-23 ve 25-19 ile set vermeden 3-0 kazandı.
Şampiyonanın grup aşamasında takımlar, 4'erli 8 grupta mücadele edecek. Grupları ilk 2 sırada bitiren ekipler, son 16 turuna yükselecek.
Türkiye'nin, 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:
KADRO
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Can Koç, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
MAÇ PROGRAMI
15 Eylül Pazartesi:
05.30 Türkiye-Libya
17 Eylül Çarşamba:
09.00 Kanada-Türkiye