Fikret Orman'dan Ada'ya transfer çıkarması

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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor... Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman dün Cenk Tosun ve Dusko Tosic'i isteyen Premier Lig kulüpleriyle görüşmek amacıyla dün İngiltere'ye gitti. Orman temaslarını tamamladıktan sonra bugün İstanbul'a dönecek.Cenk Tosun'a İtalyan devi Juventus'un dışında İngiltere'den Manchester City, Crystal Palace, Everton ve Newcastle United talip... Tosic'e de ismi sır gibi saklanan bir Ada temsilcisinden 3.5 milyon Euro'luk sözlü teklif var.Kartal'ın 1 numarası, bu oyuncularla ilgili kararı teknik direktör Şenol Güneş ile cuma günü yapacağı görüşme sonrasında verecek.Domagoj Vida'yı renklerine bağlayan Beşiktaş, Barcelona forması giyen Arda Turan'la da temas halinde. Siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut'la görüşmeleri sürdürürken 30 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin son karar henüz verilebilmiş değil.G.Saray altyapısında yetişen tecrübeli futbolcunun bu sezon hiç maç oynamamış olması siyah-beyazlı yönetimi endişelendiriyor. Başkan Fikret Orman'ın, Şenol Hoca'yla yapacağı görüşme sonrasında bu transferde izlenecek politikanın da netleşmesi bekleniyor.