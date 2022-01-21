FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son finalistlerden erken veda

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayan Pınar Karşıyaka ve Hereda San Pablo Burgos, bu sezon son 16'yı göremeden turnuvadan elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; ksk.org.tr
Abone Ol
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son finalistlerden erken veda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2022 15:01
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayan Pınar Karşıyaka ile İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos, son 16 turuna kalamadan organizasyona veda etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon finalde karşılaştığı İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos'a yenilerek kupaya uzanamayan Pınar Karşıyaka, bu sene B Grubu'nda başladığı organizasyonda grubu averajla 3. sırada bitirdi.

Son 16 turu grup aşaması için play-in müsabakaları oynamaya hak kazanan yeşil-kırmızılı ekip, play-in ilk maçında deplasmanda 76-69 yenildiği İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'yi ikinci müsabakada 88-80 yenerek eşleşmeyi üçüncü maça taşıdı.

Pınar Karşıyaka, eşleşmenin son müsabakasında 16 sayı geriye düştüğü Lenovo Tenerife karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmadan 74-71 mağlup ayrıldı.

Darüşşafaka son 2 sezonun şampiyonunu saf dışı bıraktı

Pınar Karşıyaka'nın veda ettiği organizasyonda diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka, play-in turunda son 2 sezonun şampiyonu Hereda San Pablo Burgos'u saf dışı bıraktı.

Play-in turunda ilk maçı kaybetmesine rağmen diğer 2 karşılaşmayı kazanan Darüşşafaka, yoluna son 16 turu grup aşamasında devam edecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.