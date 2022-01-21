FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son finalistlerden erken veda

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayan Pınar Karşıyaka ile İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos, son 16 turuna kalamadan organizasyona veda etti.



FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon finalde karşılaştığı İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos'a yenilerek kupaya uzanamayan Pınar Karşıyaka, bu sene B Grubu'nda başladığı organizasyonda grubu averajla 3. sırada bitirdi.



Son 16 turu grup aşaması için play-in müsabakaları oynamaya hak kazanan yeşil-kırmızılı ekip, play-in ilk maçında deplasmanda 76-69 yenildiği İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'yi ikinci müsabakada 88-80 yenerek eşleşmeyi üçüncü maça taşıdı.



Pınar Karşıyaka, eşleşmenin son müsabakasında 16 sayı geriye düştüğü Lenovo Tenerife karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmadan 74-71 mağlup ayrıldı.



Darüşşafaka son 2 sezonun şampiyonunu saf dışı bıraktı



Pınar Karşıyaka'nın veda ettiği organizasyonda diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka, play-in turunda son 2 sezonun şampiyonu Hereda San Pablo Burgos'u saf dışı bıraktı.



Play-in turunda ilk maçı kaybetmesine rağmen diğer 2 karşılaşmayı kazanan Darüşşafaka, yoluna son 16 turu grup aşamasında devam edecek.





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