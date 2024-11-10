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Feyenoord zirve takibini sürdürdü

Hollanda Eredivisie'nin 12. haftasında Feyenoord deplasmanda Almere City'yi 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Feyenoord zirve takibini sürdürdü
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10 Kasım 2024 16:22
Hollanda Eredivisie'nin 12. haftasında Brian Priske'nin ekibi Feyenoord deplasmanda Hedwiges Maduro'nun yönetimindeki Almere City'yi 4-1 mağlup etti.

Yanmar Stadyumu'nda oynanan maçta Feyenoord'un gollerini 3. dakikada Hwang In-Beom, 10. dakikada Ramiz Zerrouki, 70. dakikada Thomas Beelen ve 78. dakiakda Anis Hadj Moussa kaydetti.

Almere City'nin tek golünü ise 8. dakikada Kornelius Hansen kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Feyenoord puanını 25'e yükseltirken, Almere City 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Feyenoord evinde Heerenveen'i ağırlarken, Almere City deplasmanda Go Ahead ile karşılaşacak.

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