Fernando Muslera: "Copa America'da oynamak istemiyorum"

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera, sağlık ve güvenlik endişeleri nedeniyle Copa America'da oynamak istemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera: 'Copa America'da oynamak istemiyorum'
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31 Mayıs 2021 11:08
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, milli takımın hazırlık kampında konuştu ve Copa America'da oynamak istemediğini söyledi.

Kolombiya'daki siyasi olaylar ve Arjantin'de pandeminin kötüye gitmesi nedeniyle iki ülkede de yapılamayacağı belirtilen turnuva için konuşan tecrübeli kaleci, "Biz futbol oynuyoruz ve önceliğimiz sağlık. Ben Muslera olarak oynamak istemiyorum. Hepimizin ailesi var." dedi.

Henüz hangi ülkede düzenleneceği netleşmeyen Copa America'nın 13 Haziran - 10 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesi planlanıyor.

34 yaşındaki file bekçisi Fernando Muslera sakatlıktan kurtulduktan sonra bu sezon 23 resmi maça çıktı ve kalesinde 23 gol gördü.


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