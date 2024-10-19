İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Newcastle United ile Brighton Hove & Albion karşı karşıya geldi. St. James'e Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Brighton 1-0'lık skorla kazandı.



Brighton'a galibiyeti getiren golü 35. dakikada Danny Welbeck kaydetti.



Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Brighton, bu sonuçla üst üste ikinci kez kazandı ve puanını 15'e çıkardı. Newcastle'ın ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 12 puanda kaldı.



Brighton, gelecek hafta Wolves'u ağırlayacak. Newcastle ise Chelsea deplasmanına gidecek.



