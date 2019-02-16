Fenerbahçe'nin golü, VAR'a takıldı!

Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında Alper Potuk'un attığı gol, VAR'dan gelen uyarının ardından iptal edildi.
Karşılaşmanın 85. dakikasında Valbuena'nın sol kanattan yaptığı ortaya Alper Potuk dokundu ve top ağlarla buluştu.
VAR hakemleri, pozisyonda Mehmet Topal'ın ofsayt pozisyonunda olduğu uyarısında bulununca hakem Fırat Aydınus, golü iptal etti.
Gol iptalinin ardından Fenerbahçe tribünleri, ''Yeter Yıldırım Demirören'' tezahüratlarında bulundu.
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Karşılaşmanın 85. dakikasında Valbuena'nın sol kanattan yaptığı ortaya Alper Potuk dokundu ve top ağlarla buluştu.
VAR hakemleri, pozisyonda Mehmet Topal'ın ofsayt pozisyonunda olduğu uyarısında bulununca hakem Fırat Aydınus, golü iptal etti.
Gol iptalinin ardından Fenerbahçe tribünleri, ''Yeter Yıldırım Demirören'' tezahüratlarında bulundu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın