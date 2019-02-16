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Fenerbahçe'nin golü, VAR'a takıldı!

Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor karşısında 85. dakikada attığı gol, VAR'dan bakıldıktan sonra geçersiz sayıldı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'nin golü, VAR'a takıldı!
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16 Şubat 2019 20:53
Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında Alper Potuk'un attığı gol, VAR'dan gelen uyarının ardından iptal edildi.

Karşılaşmanın 85. dakikasında Valbuena'nın sol kanattan yaptığı ortaya Alper Potuk dokundu ve top ağlarla buluştu.

VAR hakemleri, pozisyonda Mehmet Topal'ın ofsayt pozisyonunda olduğu uyarısında bulununca hakem Fırat Aydınus, golü iptal etti.

Gol iptalinin ardından Fenerbahçe tribünleri, ''Yeter Yıldırım Demirören'' tezahüratlarında bulundu.

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