Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa tepki

Fenerbahçe, Göztepe maçı sırasında yayıncı kuruluş beIN Sports'a reklam panoları aracılığıyla tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa tepki
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21 Şubat 2021 19:12
Fenerbahçe, Göztepe karşılaşmasında yayıncı kuruluş beIN Sports'a tepkisini reklam panoları aracılığıyla göstermeyi sürdürdü.

Reklam panolarında 3 slogana yer verildi:

* Vakit tamam, hodri meydan!

* Fenerbahçe'ye meydan okunamaz

* beFair

Fenerbahçe, ayrıca kale kenarlarında yer alan reklam bölümünde de 'beFair' yazısına yer verdi. Ayrıca, futbolcular da maç öncesi ısınmaya 'beFair' yazılı üstlerle çıktı.



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