Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa tepki

Fenerbahçe, Göztepe karşılaşmasında yayıncı kuruluş beIN Sports'a tepkisini reklam panoları aracılığıyla göstermeyi sürdürdü.
Reklam panolarında 3 slogana yer verildi:
* Vakit tamam, hodri meydan!
* Fenerbahçe'ye meydan okunamaz
* beFair
Fenerbahçe, ayrıca kale kenarlarında yer alan reklam bölümünde de 'beFair' yazısına yer verdi. Ayrıca, futbolcular da maç öncesi ısınmaya 'beFair' yazılı üstlerle çıktı.
Reklam panolarında 3 slogana yer verildi:
* Vakit tamam, hodri meydan!
* Fenerbahçe'ye meydan okunamaz
* beFair
Fenerbahçe, ayrıca kale kenarlarında yer alan reklam bölümünde de 'beFair' yazısına yer verdi. Ayrıca, futbolcular da maç öncesi ısınmaya 'beFair' yazılı üstlerle çıktı.