Fenerbahçe'de Samatta, ilk isabetli şutunda golü buldu

Fenerbahçe'nin yeni santrforu Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla ilk gollerine imza attı.



Transferinin ardından ilk kez geçen hafta oynanan derbide Galatasaray karşısında 66. dakikada oyuna giren Samatta, Fatih Karagümrük'e karşı ise ilk kez 11'de başladı.



Samatta, Süper Lig'deki ilk golünü de maçın 24. dakikasında Fatih Karagümrük ağlarına ilk isabetli şutuyla atmayı başardı.



Tanzanyalı santrfor, 68. dakikada da kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.



