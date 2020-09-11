Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz kadroya alınmadı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maçın kadrosunda sürprizler göze çarptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz kadroya alınmadı
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11 Eylül 2020 19:26
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Rizespor maçı için sürpriz tercihler yaptı.

İlk 11'de de şaşırtan teknik adam, Ömer Faruk Beyaz'ı kadroya almadı. Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Harun, Lemos, Sadık, Jailson, Ozan, Dirar, Sosa, Rodrigues, Sinan ve Valencia yer alıyor.

17 yaşındaki Ömer Faruk, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 19 resmi maça çıktı.



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