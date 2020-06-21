Fenerbahçe'de Luiz Gustavo stoperde

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta Luiz Gustavo stopere çekildi.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo stoperde
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21 Haziran 2020 17:28
Fenerbahçe'de yeni teknik ekip, Süper Lig'in 28. haftasındaki Kasımpaşa maçında dikkat çeken bir hamle yaptı.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta, sezonun en iyi isimlerinden Luiz Gustavo stopere çekildi.

Brezilyalı oyuncu, ara öncesindeki Denizlispor ve Konyaspor maçlarında da defansta görev almıştı.

HÜCUMDA FERDİ - DENİZ - RODRIGUES

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin arkasındaki 3 tercih ise Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüş ve Garry Rodrigues oldu.

Genç oyuncu Ferdi, üst üste 2. maçta 11'de görev bulurken, Kayserispor maçından farklı olarak Mehmet Ekici'nin yerine Deniz Türüç kadroda yer buldu.





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