Fenerbahçe'de Luiz Gustavo stoperde

Luis Gustavo: "Beni Marsilya'dan ayrılığa iten şey mevkiimin değişmesi oldu. İlk yılımda asıl yerimde oynadım, ikinci sezonumda da ise beni stoper olarak kullandılar" pic.twitter.com/7EHvIviJdB



— Sporx (@sporx) January 20, 2020

'de yeni teknik ekip, Süper Lig'in 28. haftasındakimaçında dikkat çeken bir hamle yaptı.Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta, sezonun en iyi isimlerinden Luiz Gustavo stopere çekildi.Brezilyalı oyuncu, ara öncesindeki Denizlispor ve Konyaspor maçlarında da defansta görev almıştı.Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin arkasındaki 3 tercih ise Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüş ve Garry Rodrigues oldu.Genç oyuncu Ferdi, üst üste 2. maçta 11'de görev bulurken, Kayserispor maçından farklı olarak Mehmet Ekici'nin yerine Deniz Türüç kadroda yer buldu.