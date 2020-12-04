Fenerbahçe'de her derde deva: Ozan Tufan!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, orta sahanın her bölgesinde oynuyor. Sağ bek hatta stoperde de görev yapabiliyor. Bu sezon hücumdaki etkinliğiyle forvet hattındaki isimleri de geride bıraktı: 4 gol - 1 asist

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de her derde deva: Ozan Tufan!
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04 Aralık 2020 09:56
Bu sezonki istikrarsız performansına 4-3'lük Beşiktaş yenilgisi ekleyen Fenerbahçe'de dikkat çeken bir isim var: Ozan Tufan.

Milli futbolcu, ligin ilk 10 haftasındaki performansıyla yeni transferleri de gölgede bıraktı: 4 gol – 1 asist. Savunma yönü ile tanınan bir oyuncu olmasına rağmen hücumdaki katkısı giderek artan Ozan, son 4 maçta 3 gol – 1 asistle oynadı. Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe formasıyla 100. lig maçına çıkan Ozan, bir istikrar abidesi.

FARKLI ROLLERDE KULLANDI

10 haftanın 8'inde ilk 11'de sahaya çıkan; Caner, Gustavo, Altay ile birlikte tüm maçlarda süre alan 4 futbolcudan biri olan Ozan'ın farklı bölgelerde verimli olması onu 'her derde deva' bir oyuncu da yapıyor.

Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı teknik direktörler milli yıldızı farklı rollerde kullandı. Ozan, bu sezon orta sahada 6 (ön libero), 8 (iki yönlü) ve forvet arkasında 10 numara (hücuma dönük) oynarken; daha önce sağ bek, orta alanın sağında hatta stoperde forma giymişti.



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