Fenerbahçe'de Gökhan Gönül seferberliği

Gökhan derbiye yetişirse eski takımına karşı forma şansı bulacak.

Nazım Sangare, ağrıları nedeniyle Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan son idmanı yarıda bırakmış ve Ankara'ya götürülmemişti.Milli futbolcunun yapılan muayenesinde adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. En az iki hafta sahalardan uzak kalacak olan başarılı sağ bek, Beşiktaş maçını kaçıracak. Bir diğer sağ bek Gökhan Gönül de dün takımdan ayrı çalıştı. Sağlık ekibi, tecrübeli yıldızı derbiye yetiştirmek için seferber oldu. Gökhan ise ne olursa olsun bu kritik mücadelede forma giymek istediğini söyledi.