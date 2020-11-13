Fenerbahçe'de beklenen oldu! İlk 11'e alınıyor...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna bambaşka bir kadroyla giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, ilk 7 haftasını 5 galibiyet ve 2 beraberlikle geçtiği sezonun ilk mağlubiyetini 8. haftada Kadıköy'de aldı.



Ülker Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Kanarya, rakibine Jevtovic ve Kravets'in golleriyle 2-0 mağlup oldu. Özellikle sergilenen oyunla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe, bu mağlubiyetle milli araya lider girme şansını kaybetti. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş beklentileri devam ediyor. Yıldız orta saha ilk 8 haftada yeterli süre alamadığı için henüz bekleneni veremedi. Sezon başı kamp çalışmalarında teknik direktör Erol Bulut'un gözüne girmeyi başaran Mert Hakan'ın ilk 11'de olması planlanıyordu.



Milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası formayı tam da o dönem çıkış yakalayan Ozan Tufan'a kaptırdı. Son oynanan Konyaspor maçında süre dahi alamayan 25 yaşındaki oyuncunun durumu tartışma konusu oldu. Teknik direktör Erol Bulut Konyaspor yenilgisinden sonra performansından memnun olmadığı bazı isimler olduğunu ifade etmişti.



SOSA ÇIKINCA MERT HAKAN



Milli ara sonrası ilk 11'de değişim yaşanacak. Bu değişimin bir diğer temel sebebi de takımdaki rekabet ortamını arttırmak. Başkan Ali Koç da daha önce yaptığı açıklamada teknik heyetten en önemli beklentisinin, "Takımdaki herkesin oynayabileceğine inanması" olduğunu belirtmişti.



Galatasaray'ın uzun süre gündeminde olan ve önemli bir transfer başarısıyla kadroya katılan Mert Hakan Yandaş'ın bu rekabet içine girmesi ve kendisini formaya aday görmesi önemli.



Teknik heyet ilk etapta Gustavo, Sosa, Ozan Tufan üçlüsünü bozmayacak. Ancak Sosa'nın yaşı ve takıma geç katılması sebebiyle 45 dakika etkili performans sergilediği maçlar oldu.



Bu nedenle Sosa'nın olmadığı ya da oyundan çıktığı bölümlerde Ozan Tufan bu bölgeye geçecek ve Mert Hakan, Ozan'ın görevini devralacak. Ayrıca Valencia ve Thiam'ın son maçtaki performansı düşüktü. Bu nedenle bu iki ismin milli ara sonrası kulübeye geleceği öğrenildi. Bu iki kanattan birinde Mert Hakan Yandaş'ın değerlendirildiği bildirildi.



BÜYÜK ŞANSSIZLIK



Sezonun flaş transferi olarak dikkat çeken Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'deki dönemine iyi başlamıştı. Hem taraftarların sevgisini kazanan hem de Düzce'deki Topuk Yaylası kampında başarılı bir görüntü çizen Mert Hakan, sakatlık şanssızlığı yaşadı.



Milli takıma kadar yükselen 25 yaşındaki oyuncu sakatlıklar nedeniyle fiziksel olarak geri düştü. Önce Fenerbahçe'deki formasını kaybeden yıldız isim daha sonra milli takıma da çağrılamadı.



TAZE KAN OLACAK



Sarı-lacivertli takımda şu anda ilk 11'de Dimitris Pelkas'ın yeri kanatta garanti. Perotti'nin ise aralık ayından önce ilk 11'e girmesi zor gözüküyor. Bu nedenle takıma taze kan olması ve Mert Hakan Yandaş'dan faydalanmak amacıyla ilk 11 kararı bekleniyor.



Genç futbolcunun kanatta ilk 11 oynaması söz konusu. Sezon başı yapılan taktik çalışmalarda da Mert Hakan birçok kez kanatta denenmişti.







