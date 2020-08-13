Fenerbahçe'de 2 isimde koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada; bir futbolcu ile bir teknik ekip çalışanında pozitif çıktığı doğrulandı.
Fenerbahçe'de 2 isim koronavirüs pozitif çıktı
Fenerbahçe'de 2 isimde koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
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13 Ağustos 2020 23:09
Fenerbahçe
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