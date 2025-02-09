Fenerbahçe'ye Szymanski'den kötü haber!

Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Fenerbahçe'de karşılaşmanın 89. dakikada sarı kart gören Sebastian Szymanski, cezalı duruma düştü.
Polonyalı futbolcu, cezası nedeniyle ligin bir sonraki haftasında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Szymanski, bu maçta takımdaki yerini alamayacak.
Fenerbahçe'de karşılaşmanın 89. dakikada sarı kart gören Sebastian Szymanski, cezalı duruma düştü.
Polonyalı futbolcu, cezası nedeniyle ligin bir sonraki haftasında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Szymanski, bu maçta takımdaki yerini alamayacak.