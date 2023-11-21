'ye Serie A takımlarından'da forma giyen Fildişili sol kanat oyuncusuteklif edildi...Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusundaçalışmaları devam ediyor.İsmail Kartal'ın yönetimden kanat takviyesi talep etmesinin ardından Sarı-Lacivertli kurmaylar düğmeye basmıştı.Fenerbahçe'ye Serie A takımlarından Fiorentina'da forma giyen Fildişili sol kanat oyuncusu Christian Kouame'nin teklif edildiği öğrenildi. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Kouame'nin satışına Fiorentina'nın da sıcak baktığı ifade ediliyor.Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olmasına karşın sözleşmesinin son senesini geçiren Kouame'nin çok daha uygun bir maliyetle kadroya katılabileceği ifade ediliyor. Kouame'nin 2019'daki piyasa değeri ise 22 milyon Euro'ydu.25 yaşında ve 1.85 boyunda olan Kouame 20 kez giydiği Fildişi Milli Takım forması ile 2 kez fileleri havalandırdı. Sol kanat dışında sağ kanat ve santrfor mevkilerinde de oynayabiliyor. Kouame, bu sezon Fiorentina formasıyla 13 maçta forma giydi.