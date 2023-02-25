Fenerbahçe tribünlerinden anlamlı karar!

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı erteleme maçında sarı lacivertli takımın taraftarları flaş bir karar aldı.



Tribünler, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 4 dakika 17 saniye sessiz kalma kararı aldı.



Yapılan geri sayım ile birlikte atkılar ve bereler sahaya atılacak. Maça giriş esnasında getirilen oyuncaklar kutularda toplanacak ve depremzede çocuklara ulaştırılacak.



Ayrıca, maça gelen seyircilerin hayatını kaybeden vatandaşlarımız sebebiyle siyah giyinmesi duyurusunda da bulunuldu.





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