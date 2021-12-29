Fenerbahçe tribünlerinde yine protesto!

Fenerbahçe tribünlerinden bir kez daha 'istifa' sesleri yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Afjet Afyonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetimini protesto etti.



Süper Lig'de şampiyonluk yarışının bir hayli gerisinde kalan Fenerbahçe'de bir maçta daha tribünlerden protesto sesleri yükseldi.



Ziraat Türkiye Kupası'nda Afjet Afyonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de tribünler, maçın normal süresinin son bölümünde 'Yönetim istifa' tezahüratlarına başladı.



Geçtiğimiz maçlarda da benzer tepkileri gösteren taraftarlar, bu kez karşılaşmanın son dakikalarına kadar takımlarını desteklerken sonrasında protestolara başladı.



Taraftarların bir bölümü Ali Koç'u istifaya çağırırken diğer bölümü ise istifa seslerini ıslıklarla bastırmaya çalıştı.



SON MAÇTA İLK DÜDÜKTEN ÖNCE PROTESTOLAR BAŞLAMIŞTI



Sarı-lacivertlilerin, Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaştığı lig maçında ise ilk düdük öncesi protestolar başlarken tribünlerin bir bölümünden "O forma kutsaldır; söyledik size, rezil ettiniz bizi cümle aleme. Formayı çıkarın, çıplak oynayın. Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin!" tezahüratları yapılmıştı.





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