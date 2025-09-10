Fenerbahçe Tedesco'yla zorlu maratona başlıyor

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, hem ligde hem Avrupa'da zorlu bir fikstüre giriyor. Trabzonspor, Dinamo Zagreb ve Nice maçları, sarı lacivertlilerin sezon rotasını erken belirleyebilir.

calendar 10 Eylül 2025 10:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Tedesco'yla zorlu maratona başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde yoğun ve kritik bir fikstüre giriyor.
 
Hem Süper Lig'de zirve yarışını sürdürmek hem de Avrupa'da gruptan çıkmak isteyen sarı lacivertliler, Eylül-Ekim döneminde adeta nefes almadan sahaya çıkacak.
 
İŞTE F.BAHÇE'NİN ZORLU FİKSTÜRÜ
 
14 Eylül Pazar / 20.00 – Trabzonspor (İstanbul)
 
17 Eylül Çarşamba / 20.00 – Alanyaspor (Deplasman)
 
21 Eylül Pazar / 20.00 – Kasımpaşa (İstanbul)
 
25 Eylül Perşembe / 22.00 – Dinamo Zagreb (Deplasman – Avrupa)
 
28 Eylül Pazar / 20.00 – Antalyaspor (Deplasman)
 
2 Ekim Perşembe / 19.45 – Nice (İstanbul – Avrupa)
 
5 Ekim Pazar / 20.00 – Samsunspor (İstanbul)
 
AVRUPA'DA İKİ ÖNEMLİ SINAV
 
Bu yoğun süreçte Fenerbahçe'yi ligde zorlu deplasmanlar ve Avrupa arenasında kaderini belirleyecek iki önemli sınav bekliyor. Özellikle Trabzonspor, Dinamo Zagreb ve Nice karşılaşmaları Tedesco'nun sisteminin erken testi olacak.
 
Taktik disiplini ve pres gücüyle tanınan Tedesco'nun, kısa sürede takımı bu tempoya nasıl hazırlayacağı ve kadro rotasyonunu nasıl yöneteceği büyük merak konusu.
 
Fenerbahçe, bu yoğun dönemde hem sahadaki performansı hem de sonuçlarıyla sezonun gidişatını belirleyebilir.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.