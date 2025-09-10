Fenerbahçe Tedesco'yla zorlu maratona başlıyor

Fenerbahçe , yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde yoğun ve kritik bir fikstüre giriyor.

Hem Süper Lig'de zirve yarışını sürdürmek hem de Avrupa'da gruptan çıkmak isteyen sarı lacivertliler, Eylül-Ekim döneminde adeta nefes almadan sahaya çıkacak.

İŞTE F.BAHÇE'NİN ZORLU FİKSTÜRÜ

14 Eylül Pazar / 20.00 – Trabzonspor (İstanbul)

17 Eylül Çarşamba / 20.00 – Alanyaspor (Deplasman)

21 Eylül Pazar / 20.00 – Kasımpaşa (İstanbul)

25 Eylül Perşembe / 22.00 – Dinamo Zagreb (Deplasman – Avrupa)

28 Eylül Pazar / 20.00 – Antalyaspor (Deplasman)

2 Ekim Perşembe / 19.45 – Nice (İstanbul – Avrupa)

5 Ekim Pazar / 20.00 – Samsunspor (İstanbul)

AVRUPA'DA İKİ ÖNEMLİ SINAV

Bu yoğun süreçte Fenerbahçe'yi ligde zorlu deplasmanlar ve Avrupa arenasında kaderini belirleyecek iki önemli sınav bekliyor. Özellikle Trabzonspor, Dinamo Zagreb ve Nice karşılaşmaları Tedesco'nun sisteminin erken testi olacak.

Taktik disiplini ve pres gücüyle tanınan Tedesco'nun, kısa sürede takımı bu tempoya nasıl hazırlayacağı ve kadro rotasyonunu nasıl yöneteceği büyük merak konusu.

Fenerbahçe, bu yoğun dönemde hem sahadaki performansı hem de sonuçlarıyla sezonun gidişatını belirleyebilir.