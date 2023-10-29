29 Ekim

Fenerbahçe rekor serisini sürdürüyor: 10'da 10

Pendikspor'u deplasmanda 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 10 haftasından 10 galibiyet çıkararak lige en iyi başlangıç yapma rekorunu geliştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe rekor serisini sürdürüyor: 10'da 10
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29 Ekim 2023 21:52
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Ligin ilk 10 haftasında 10 galibiyet alarak Süper Lig tarihinin en iyi başlangıç yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta kırdığı rekoru geliştirmeye devam etti.

Bu sezondan önce Süper Lig'e en iyi başlangıç yapma rekoru yine 2009-10 sezonunda 8'de 8 yapan Fenerbahçe'ye aitti.

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