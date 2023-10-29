Fenerbahçe rekor serisini sürdürüyor: 10'da 10

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı.
Ligin ilk 10 haftasında 10 galibiyet alarak Süper Lig tarihinin en iyi başlangıç yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta kırdığı rekoru geliştirmeye devam etti.
Bu sezondan önce Süper Lig'e en iyi başlangıç yapma rekoru yine 2009-10 sezonunda 8'de 8 yapan Fenerbahçe'ye aitti.
Ligin ilk 10 haftasında 10 galibiyet alarak Süper Lig tarihinin en iyi başlangıç yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta kırdığı rekoru geliştirmeye devam etti.
Bu sezondan önce Süper Lig'e en iyi başlangıç yapma rekoru yine 2009-10 sezonunda 8'de 8 yapan Fenerbahçe'ye aitti.
Fenerbahçe, lig tarihinde bir sezona 10'da 10 yaparak başlayan ilk takım oldu.
✅2-1 Gaziantep
✅2-0 Samsunspor
✅1-0 Ankaragücü
✅3-2 Antalyaspor
✅1-0 Alanyaspor
✅4-0 Başakşehir
✅5-0 Rizespor
✅2-0 Kasımpaşa
✅4-2 Hatayspor
✅5-0 Pendikspor pic.twitter.com/UMPmwV9zCV
— Sporx (@sporx) October 29, 2023